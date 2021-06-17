2021/06/17 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط ثالثة متهمين في مديرية بلدية العمارة، بعد تورطهم بتسريب معلومات وبيانات تخص قطعأراضي البلدين للداللين والمعقبين بصورة مخالفة للقانون.وذكر بيان للنزاهة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “فريق العمل في مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من ضبط موظفيناثنين يعمالن في مديرية بلدية العمارة وبحوزتهما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهـة تضبـط موظفين في بلدية العمـارة لتسريبهم بيانات مقابل مبالغ مالية first appeared on النور نيوز.

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