2021/06/17 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المقبل جلسته الاعتيادية بالتصويت والقراءة لعدد من مشاريع القوانين.ونشرت الدائرة الاعلامية البرلمانية جدول اعمال الجلسة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يسأنف جلساته الثلاثاء المقبل وينشر جدول أعماله (وثيقة) first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يسأنف جلساته الثلاثاء المقبل وينشر جدول أعماله (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يسأنف جلساته الثلاثاء المقبل وينشر جدول أعماله (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).