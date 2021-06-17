متى يوجد العراق .. كيف؟/6 - عبدالامير الركابي

2021/06/17 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي "وطنيتان" هما تجليا المجتمعيةعبر مسارها التصيري التاريخي التحولي، أولى ارضوية أحادية مثالها الاعرق الحالة النيلية المصرية، واعلاها الاوربية الحديثة، ولا ارضوية مغفلة مؤجلة، هي عند الاكتمال، تجلي اخر الزمان المجتمعي على مشارف التحول، مقصد وغاية وجود المجتمعات الذي يبدا بانتكاس وتعذر تحقق بسبب النقص والافتقار للأسباب المادية الضرورية، بانتظار توفرها عبر التفاعلية المجتمعية الشاملة للظاهرة المجتمعية ......





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