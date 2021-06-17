صبري: الاتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة سيتم تنفيذه بأثر رجعي

2021/06/17 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، ان تنفيذ اتفاق الموازنة بين حكومتي بغداد وأربيل سيتم بأثر رجعي.

وأشادت صبري في تصريح بالجهود التي بذلها رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني في حل القضايا العالقة بن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفي ابرام الاتفاق حول الموازنة على وجه الخصوص.

وكان رئيس حكومة الإقليم قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع بغداد يقضي بإعادة إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بأثر رجعي، مضيفا ان الاجراء يعد منعطفا مهما في العلاقات بين بغداد وأربيل.

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