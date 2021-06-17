إيران تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لخوض الانتخابات

2021/06/17 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت إيران مرحلة الصمت الانتخابي وذلك قبل يوم واحد من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر اجراؤها يوم غد الجمعة الثامن عشر من حزيران.

ويبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة لاختيار رئيس جديد للبلاد لمدة أربع سنوات يوم غد الجمعة عند الساعة السابعة صباحا ويستمر حتى منتصف الليل مع إمكانية تمديده حتى الساعة الثانية فجرا.

وسيتم الاقتراع في نحو سبعين ألف مركز انتخابي في واحد وثلاثين إقليما ويحق لأكثر من تسعة وخمسين مليون إيراني التصويت، حيث يتنافس أربعة مرشحين للفوز بالرئاسة، في حين تشير أحدث استطلاعات الرأي الى أن المرشح إبراهيم رئيسي هو الاوفر حظا للفوز بالانتخابات.

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