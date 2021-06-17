تهديدات نيابية للحكومة بشأن الموازنة والفتح يهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية

2021/06/17 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، الخميس، عن وجود حراك برلماني من نواب في كتل سياسية مختلفة، لإيقاف قرار صرف الاموال لإقليم كردستان.

وقال عواد، في تصريحات صحفية ان نوابا من كتل سياسية مختلفة، بدأوا العمل الفعلي من أجل ايقاف قرار مجلس الوزراء القاضي باطلاق مبلغ مئتي مليار دينار شهرياً لحكومة الاقليم بأثر رجعي خلافاً للمادة 11 من قانون الموازنة لعام 2021، مؤكداً ان هذا خرق للقانون والدستور العراقي، ولا يمكن السكوت عنه، كما هو تلاعب في مقدرات الدولة العراقية وفق الاهواء الشخصية والسياسية.

وبين ان النواب، سيكون لهم توجه قريب الى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بقرار مجلس الوزراء، لغرض اصدار امر قضائي يلغي القرار، لما فيه من مخالفات قانونية ودستورية، ومخالفة صريحة لقانون الموازنة.

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