النجف تسجل حالة وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/17 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، الموقف الوبائي اليوم الخميس 17-6-2021.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1852 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR”، لافتة […]

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