دير عوديشو .. قصة تعايش بينها و بين ابناء الديانة الايزيدية في احدى القرى بمحافظة دهوك

2021/06/17 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم “مع دخولك لقرية نصيري الواقعة شرق ناحية باعدري الواقعة في شرق محافظة دهوك شمال العراق ستجد دير عوديشو و ستتوقع ان القرية تعود الى المسيحيين لكن ستحد قصة تعايش رموز دينية مسيحية مع منازل يسكنها اناس ايزيدية فقط … فلماذا هناك دير في قرية ايزيدية؟” يقوم اهالي قرية نصيري الايزيديين بالاعتناء …

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