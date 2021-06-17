تركيا.. هجوم مسلح على مبنى حزب الشعوب الديمقراطي

2021/06/17 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الشعوب الديمقراطي، أن موظفة لديه قتلت، الخميس، في هجوم شنه مسلح على أحد مكاتبه في مقاطعة إزمير، غرب البلاد.

وألقت الشرطة التركية القبض على مسلح اقتحم مبنى حزب الشعوب بإزمير، وحاول إحراق المبنى.

وقال الحزب في بيان على "تويتر"، إن "مسلحا هاجم ببندقية مكتبنا في إزمير.



زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم".

PUKmedia عن وكالات

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