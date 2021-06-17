مرشحون كورد يفوزون بانتخابات مجالس البلديات في فنلندا

2021/06/17 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل عدد من المرشحين الكورد لمجالس البلديات في فنلندا على العضوية عقب فوزهم في انتخابات جرت في 13 حزيران الجاري.

وفاز " موهيس عزيزي" عن قائمة الحزب الوطني Kokomos وللمرة الثالثة، بعضوية المجلس البلدي في مدينة توركو بعد نيله 668 من الاصوات، كما ضمن " بورهان احمد" مقعدا في نفس المجلس عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفاز " دهام بهاء الدين" عن قائم الحزب السويدي، بمقعد المجلس البلدي لـ مدينة Kauniainen، فيما حصل " قادر توران" على عضوية المجلس البلدي في مدينة " سيبوي"، كما اصبح عدد اخر من المرشحين الكورد الى مناصب رفيعة في المجالس البلدية في فنلندا، منهم: " كشاو بياباني" في مدينة فانتاو عن حزب اليسار، " شيدا سوهرابي" في هلسنكي، " اركان كوزل" في مدينة راوما، "محمد باتمان" في مدينة كوكلا، حيث حصلوا على منصب نائب المجالس في مناطقهم.

يشار الى ان 296 بلدية في فنلندا، ولكل بلدية مجلسها الخاص ويتم انتخاب المجلس كل اربع سنوات بحسب الحدود الجغرافية والادارية للمدن والبلدات وبحرية وديمقراطية من قبل المواطنين وللمجالس رئيس ونائب رئيس وهما بمثابة اعلى وحدة ادارية للمدن.

وينافس في انتخابات مجالس البلديات عدد كبير عن قوائم مختلفة للاحزاب السياسية مثل الاشتراكي الديمقراطي SDP، الخضر Vihreät De Gröna، الفنلديون الاصليون PerusS، الحزب الوطني Vasemmisto، حزب الشعب RKP، التحالف الوطني Kokoomus، الديمقراطي Kesk، اليسار Vasemmistoliitto، للحصول على اكبر عدد من المقاعد داخل المجالس.

PUKmedia ترجمة

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