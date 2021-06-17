المناطق الجنوبية تدق ناقوس الخطر.. متنبئ جوي يكشف عن خطر كبير قادم!

2021/06/17 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير التنبئات الجوية، الخميس، الى تحول مناطق جنوب العراق كمصدر للغبار والعواصف والتلوث البيئي، وكثبان رملية غير مسيطر عليها.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تابعه NRT عربية (17 حزيران 2021) "اذا لم يتم وضع حل لمصدر الغبار شمال ذي قار..



فستصبح مواسم الصيف عبارة عن غبار وعواصف وتلوث بيئي يحول اراضي الجنوب الى كثبان رملية متحركة لايمكن السيطرة عليها".

وأردف قائلاً "اللهم اني قد بلغت"، كما نشر خارطة للعراق قال إنها توضح "كثافة الغبار ظهر اليوم الخميس خصوصا في جنوب البلاد".

وقال خبير جوي عراقي في وقت سابق أن البلاد دخلت مع نهاية ايار الماضي ومطلع حزيران الجاري، أولى مراحل فصل الصيف الحار بدرجات تزيد عن الاربعين، مع "رياح البوارح" والتي يستمر هبوبها لنحو شهرين.

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