2021/06/17 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، انقاذ فتاة في بغداد، أراد والدها بيعها.

وذكر بيان للشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة لوزارة الداخلية منعت بيع فتاة بعمر 11 عاما من قبل والدها الى أشخاص في محافظة أربيل، واودعتها دار المشردات في الأعظمية بأمر قضائي".

وأضافت الشرطة المجتمعية، أن "العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد راكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها الى أشخاص في إقليم كردستان".

وأشارت إلى أنه "تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر ايداعها في دار المشردات، وإصدار امر بالتحقيق مع والد الفتاة للوقوف على ملابسات القضية، الى ذلك قدمت الشرطة المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي للفتاة"، متعهدة بـ"متابعة قضيتها مع الجهات المختصة لحين البت فيها والاطمئنان على وضعها النفسي والاجتماعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتهم غير متوقع!.. الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من البيع ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتهم غير متوقع!.. الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من البيع ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).