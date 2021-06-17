عواصف وتلوث بيئي.. تحذير عاجل لإنقاذ جنوب العراق

2021/06/17 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، من تحول أراضي جنوب العراق إلى كثبان رملية متحركة لا يمكن السيطرة عليها.

وقال عطية، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "اذا لم يتم وضع حل لمصدر الغبار شمال ذي قار، فستصبح مواسم الصيف عبارة عن غبار وعواصف وتلوث بيئي يحول اراضي الجنوب الى كثبان رملية متحركة لا يمكن السيطرة عليها".

وأضاف: "اللهم اني قد بلغت"، خاتماً بالقول: "شاهد كثافة الغبار ظهر اليوم الخميس، خصوصا في الجنوب".

ونشر عطية الخريطة ادناه لتبين حجم الغبار:

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