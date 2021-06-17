وزير الزراعة يصل الى سوريا

2021/06/17 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، الى سوريا تلبية لدعوة رسمية من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري محمد حسان.وسيبحث الخفاجي ، حسب بيان للوزارة ، تطوير آفاق العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بين البلدين الشقيقين ، بما يخدم النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني./انتهى3

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