رئيس الجمهورية يستقبل الموسيقار نصير شمه ويؤكد اهمية دعم الشباب الموهوبين

2021/06/17 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس الموسيقار نصير شمه.وقال صالح بتغريدة :" سعدت باستقبال صاحب الوتر الثامن والتجربة الفر يدة الموسيقار المجدد نصير شمه ..مسيرة طويلة ومتواصلة حافلة بالابداع واحد ابرز المساهمين في المشهد الثقافي العراقي".واضاف :" تجسد نتاجات شمه صوتا وطنيا معبرا عن هموم الوطن وشعبه"، مؤكدا اهمية دفع عجلة الثقافة وخصوصا دعم الشباب الموهوبين./انتهى3

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