الطاقة النيابية: بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاقات نهائية بشأن الملفات العالقة

2021/06/17 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت لجنة الطاقة النيابية عن توصل حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاقات نهائية بشأن الملفات العالقة.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "الزيارات التي قام بها وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني الى بغداد افضت الى التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات".

وأشار ألى إن "التفاهمات لا تقتصر فقط على بنود الموازنة بل شملت ايضا ملفات الطاقة وديوان الرقابة والالتزامات المترتبة على اقليم كردستان"، لافتاً الى أن "هذه التفاهمات ستطوي صفحة الخلافات التي نشهدها مع كل عام في ملف قانون الموازنة".

وتابع ان "رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني تعهد خلال مباحثاته في بغداد التزام اقليم كردستان، بالالتزامات المترتبة عليه"، مبيناً أن "التفاهمات منحت ديوان الرقابة المالية الاتحادي حضوره على مؤسسات الاقليم وكذلك إشرافه على منافذ كردستان".

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