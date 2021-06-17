المرصد: الميليشيات تواصل الاستيلاء على الأراضي قرب الحدود السورية اللبنانية

2021/06/17 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد عمليات الاستيلاء والتملك القسري التي تقوم المليشيات الموالية لإيران، وفي طليعتها حزب الله اللبناني، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سلسلة جديدة من شراء الأراضي الواقعة، المشكوك بقانونيتها، على الحدود اللبنانية السورية.

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