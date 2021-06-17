2021/06/17 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منعت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بيع فتاة بعمر ١١ عاما من قبل والدها الى أشخاص في محافظة أربيل، واودعتها دار المشردات في الأعظمية بأمر قضائي.

وذكر اعلام الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفازها احبطت عملية بيع فتاة بعمر ١١عاما من قبل والدها الى أشخاص في محافظة أربيل"، مشيرا الى "ايداعها دار المشردات في الأعظمية بأمر قضائي".

واضاف البيان، أن "العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر ١١ عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها الى أشخاص في إقليم كردستان".

واشار الى انه "تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر ايداعها في دار المشردات، وإصدار امر بالتحقيق مع والد الفتاة للوقوف على ملابسات القضية".

ولفت البيان الى أن "الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، ووعدت بمتابعة قضيتها مع الجهات المختصة لحين البت فيها والاطمئنان على وضعها النفسي والاجتماعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. اب يقدم على بيع ابنته والشرطة المجتمعية تتدخل (صورة)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. اب يقدم على بيع ابنته والشرطة المجتمعية تتدخل (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).