الأمن النيابية تشخص خطراً يقطع الطاقة على نصف هذه المحافظة العراقية - عاجل

2021/06/17 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب أيوب الربيعي، اليوم الخميس، عقد اجتماع موسع لمناقشة ملف استهداف الخط الايراني الناقل للكهرباء المستوردة.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "عمليات استهداف خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران والذي يغذي اكثر من نصف مدن ديالى يشهد عمليات استهداف متكررة ضمن مناطق جغرافية محددة في الاشهر الماضية"، مؤكداً بان "آخر استهداف جرى قبل يومين في حوض اكباشي وتم من خلال مهاجمة اثنين من ابراجه الرئيسة".

واضاف الربيعي ان "ملف استهداف خط ميرساد جرى مناقشته بشكل موسع في اجتماع مع محافظ ديالى ومدير دائرة الكهرباء وتم الاتفاق على مفاتحة القوات الامنية لبيان أسباب عمليات الاستهداف المتكررة والسعي لتامين خط ستراتيجي يؤمن الكهرباء لمناطق واسعة في ديالى".

فيما اشار احمد العبيدي وهو مراقب أمني الى ان "70% من عمليات الاستهداف لخطوط الكهرباء في ديالى خلال السنوات 5 الماضية كانت لخط ميرساد وزربيل زهاب اللذين ينقلان كمية كبيرة من الكهرباء المستوردة من ايران الى ديالى وبغداد في آن واحد".واضاف العبيدي ان "اغلب عمليات الاستهداف تجري ضمن حدود حمرين وخاصة اكباشي والمناطق القريبة منها كونها مناطق نائية معقدة من ناحية التضاريس"، لافتا الى ان الخطوط ونظرا لاستهدافها المتكررة باتت في وضع صعب بالاضافة الى عمليات الصيانة خطيرة لان في بعض الاحيان تستهدف الفرق المختصة بالعبوات وبالفعل قدمت ضحايا في الاشهر الماضية".

وكان برجان من خط ميرساد استهدفا يوم امس في منطقة اكباشي، مما ادى الى انقطاع الكهرباء على مناطق واسعة في ديالى.

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