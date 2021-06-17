الحكـم على نائب رئيس مجلس إدارة مطـار النجـف السابق بقضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ

2021/06/17 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف وعضو مجلس المحافظة السابق بقضية كسب غير مشروع.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق والعضو بمجلس المحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة (١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل"، لافتة الى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن الحبس الشديد مدة سنتين وغرامة مالية قدرها (1,800,000,000) مليار دينار و(700,000) ألف دولار، وإلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع في القضية البالغة (1,800,000,000) مليار دينار و(700,000) ألف دولار".

وبيّنت أن "القضيَّة التي حقَّقت فيها جاءت بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وتمت احالتها إلى القضاء، في موضوع التضخُّم بأموال المُدان عبر الكسب غير المشروع"، موضحةً أن "المادَّة (١٩) من القانون عاقبت بالسجن وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده".وأشارت إلى أن "هذه القضيَّة تُعَدُّ ثالث قضيَّةٍ من قضايا الكسب غير المشروع التي يصدر القضاء العراقي فيها قرارات، بناءً على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة 2011) المُعدَّل، بأقل من شهر".

واكملت أن "المادة (19/رابعاً) من القانون تنص "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وختمت أنها "في مطلع حزيران الجاري كانت قد اعلنت عن تفاصيل قراري حكمٍ صادرين بحقِّ المدان على خلفيَّة كشفها خروقاتٍ في عقدين خاصَّين بمطار النجف وهدراً في المال العام".

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