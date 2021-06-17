المفوضية تؤكد التزامها بإعادة 7 مرشحين للماراثون الانتخابي

2021/06/17 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إلتزامها بتنفيذ قرار القضاء بإعادة ترشيح 7 مرشحين ممن قامت باستبعادهم في وقت سابق من المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار القضاء بإعادة ترشيح 7 مرشحين، ممن تم استبعادهم سابقا من قبل المفوضية".

وأضافت الغلاي، أن "المفوضية سبق وان استبعدت 20 مرشحاً، الا ان مجلس القضاء قبل طعن 7 منهم، وبالتالي فان المفوضية ملزمة بتنفيذ قرار القضاء".

من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق حرب، "عدم وجود شفافية فيما يخص موضوع اعادة بعض المرشحين للانتخابات المقبلة بعدما استبعدوا من قبل المفوضية"، لافتاً إلى أنه "من المفترض بمجلس المفوضين داخل المفوضية، أن يبينوا اسباب استبعاد المرشحين حتى يكون الجميع على بينة، كونهم قضاة، ومن جهة أخرى حينما يوافقون على الغاء استبعاد المرشح واعادته للانتخابات يجب أيضاً ان يذكروا سبب ذلك".

وأوضح حرب أن "المسألة مبهمة للجميع، ولهذا لا يمكن تفسير هذا الاجراء، فلا أحد يعلم اسباب الاستبعاد الحقيقية ومن ثم اعادته، حيث انه في جميع دول العالم فإن المفوضية تعلن اسماء وصفات وحياة المرشحين للعالم، بينما نحن لحد الان لا نعلم مرشحي جميع القوائم وكلها ضبابية، وما هي اسباب الحجب عن الانتخابات واسباب الغاء هذا الحجب".

ومن الجدير بالذكر ان مجلس القضاء الأعلى كان قد قبل، يوم أمس الأربعاء، طعون عدد من المرشحين الذين استبعدتهم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بينهم أحمد الجبوري (أبو مازن).

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