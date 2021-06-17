استعراض لشرطة كربلاء بمناسبة تخرج الفوج التكتيكي

2021/06/17 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ اقامت قيادة شرطة كربلاء استعراضا راجلا بمناسبة تخرج الدفعة الاولى من الفوج التكتيكي ، بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والقيادات الامنية ./ انتهى

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