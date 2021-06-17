مسؤول حكومي في ديالى : لا ادلة على كون حريقي مجمع التحرير والمفرق مفتعلين

2021/06/17 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مسؤول حكومي في ديالى :" ان نتائج التحقيقات الاولية في حريقي مجمع التحرير والمفرق في بعقوبة ، اظهرت انهما ناجمان عن تماس كهربائي ، وغير مفتعلين ".وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان التحقيقات الاولية بشأن الحريقين اظهرت انهما ناتجان عن تماس كهربائي ولاتوجد اي ادلة على انهما مفتعلان اوتخريبيان ".واضاف :" ان الادارة المحلية في ديالى تعهدت باعادة تأهيل مجمع التحرير التجاري ، اضافة إلى حملات اطلقها اتحاد المقاولين في تقديم الدعم للمتضررين جراء الحرائق التي كبدت اصحاب المحال التجارية مليارات الدنانير".وشهدت مدينة بعقوبة حريقين كبيرين في حيي التحرير والمفرق ، التهمت النيران فيهما عشرات المحال التجارية./انتهى

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