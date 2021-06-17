صحة النجف تعلن الموقف الوبائي في المحافظة وتسجل حالة وفاة واحدة

2021/06/17 | 14:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، انه “تم إجراء 1852 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR “.وأضافت، “تم تسجيل 232 إصابة جديدة، و 189 حالة شفاء، مقابل حالة وفاة واحدة”.وأوضحت الدائرة، ” من بين الاصابات (8) اصابات […]

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