بيان رسمي يفصّل قرار الحكم الصادر بحق الكرعاوي: غرامة وحبس مشدّد

2021/06/17 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف وعضو مجلس المحافظة السابق، مُبيِّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة قضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ.

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وأشارت الهيئة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 حزيران 2021)، إلى "إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق والعضو بمجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم تضمَّن الحبس الشديد مُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها (1,800,000,000) مليار دينار و(700,000) ألف دولار، وإلزام المُدان بردِّ قيمة الكسب غير المشروع في القضيَّة البالغة (1,800,000,000) مليار دينارٍ، و(700,000) ألف دولار".

وكشفت الهيئة "عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء، في موضوع التضخُّم بأموال المُدان عبر الكسب غير المشروع، موضحةً أن المادَّة (١٩) من القانون عاقبت بالسجن وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، لافتةً إلى أنَّ هذه القضيَّة تُعَدُّ ثالثة قضيَّةٍ من قضايا الكسب غير المشروع التي يصدر القضاء العراقيُّ فيها قراراتٍ؛ بناءً على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة 2011) المُعدَّل، بأقل من شهر".

وتنصُّ المادة (19/رابعاً) من القانون، بحسب البيان "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع حزيران الجاري عن تفاصيل قراري حكمٍ صادرين بحقِّ المدان على خلفيَّة كشفها خروقاتٍ في عقدين خاصَّين بمطار النجف، وهدراً في المال العام.

وكشف مصدر قضائي، الاربعاء، عن صدور حكم جديد على عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا جواد الكرعاوي المعروف بـ(ابو أكثم)، بتهمة التضخم المالي.

وقال المصدر لـ "ناس" (16 حزيران 2021)، انه "بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة مكافحة الفساد والجرائم الخطيرة صدر الحكم الثالث على المدان، جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا عن قضية التضخم المالي له بالاتي:

١.



الحكم على المتهم جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي بالسجن لمدة سنتين مقدارها استناداً للمادة ١٩/ ٢ - ٤ من قانون هيئة النزاهة.

٢.



استرداد مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي.

٣.



غرامة مالية مقدارها مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي.



ولازالت اكثر من عشرين قضية تحقيقية واخبار.



قيد التحقيق".

وأصدر القضاء العراقي، الأربعاء، حكما بحق نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي المعروف بـ(أبو أكثم).

ونلقت الوكالة الرسمية في خبر عاجل، اطلع عليه "ناس" (2 حزيران 2021)، أن "نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي المعروف بـ(ابو اكثم)، صدر بحقه حكم بالحبس 4 سنوات بجريمة الرشوة في عقد استثمار مطار النجف".

واعتقل "أبو أكثم" في أيلول 2020، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بصفقات عقدت أثناء توليه المنصب في مطار النجف.

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