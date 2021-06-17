الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع في مخزن عملاق للأجهزة المنزلية في البصرة

2021/06/17 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني تمكن فرقها من اخماد حريق اندلع داخل مخزن في قضاء شط العرب جنوب شرق البصرة.

المديرية قالت في بيان ان فرقها سيطرت على حريق اندلع داخل مخزن عملاق للأجهزة المنزلية المتنوعة في قضاء شط العرب جنوب شرقي محافظة البصرة، وتمكنت من ابعاد خطر انتشاره الى المخازن التجارية المجاورة، من دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في المخزن.

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