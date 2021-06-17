2021/06/17 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قالت دراسة علمية حديثة إن نظاماً مخصصاً للكشف عن القنابل النووية تمكن من العثور على مجموعة كبيرة من الحيتان الزرقاء هائلة الحجم من نوع غير معروف سابقاً مختبئة في أعماق المحيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف القنابل النووية يعثر على حيتان زرق “غير معروفة” بأعماق المحيط المركز الخبري الوطني.

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