2021/06/17 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الطاقة النيابية عن توصل حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاقات نهائية بشأن الملفات العالقة.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي إن “الزيارات التي قام بها وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني الى بغداد افضت الى التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات”.

وأشار ألى إن “التفاهمات لا تقتصر فقط على بنود الموازنة بل شملت ايضا ملفات الطاقة وديوان الرقابة والالتزامات المترتبة على اقليم كردستان”، لافتاً الى أن “هذه التفاهمات ستطوي صفحة الخلافات التي نشهدها مع كل عام في ملف قانون الموازنة”.

وتابع ان “رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني تعهد خلال مباحثاته في بغداد التزام اقليم كردستان، بالالتزامات المترتبة عليه”، مبيناً أن “التفاهمات منحت ديوان الرقابة المالية الاتحادي حضوره على مؤسسات الاقليم وكذلك إشرافه على منافذ كردستان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: تفاهمات بغداد وأربيل ستطوي صفحة الخلافات بين الحكومتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: تفاهمات بغداد وأربيل ستطوي صفحة الخلافات بين الحكومتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).