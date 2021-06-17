قوانين ومناقشات.. جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان

2021/06/17 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل 22 حزيران/يونيو 2021.

وبحسب بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، فإن جدول الأعمال سيتضمن "التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، ومقترح قانون الأندية الرياضية".

وأضاف أن "جدول الأعمال يتضمن أيضًا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (163) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية، ومناقشات عامة".

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