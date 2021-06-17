النزاهة: الحكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضيَّة كسب غير مشروع

2021/06/17 | 15:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن الحكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضيَّة كسب غير مشروع، مبينة أن الحكم تضمن الحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع.وقالت الهيأة في بيان إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق والعضو […]

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