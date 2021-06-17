بريطانيا تعتزم تخفيف القيود المفروضة على السفر

2021/06/17 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم بريطانيا تخفيف القيود المفروضة على السفر للأشخاص الذي تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

جاء قرار الحكومة البريطانية بتخفيف الإجراءات بعد خطوة تصعيدية قامت بها شركات الطيران التي هددت بتحرك قانوني ضد القيود التي تفرضها الحكومة على السفر الخارجي، حيث أكدت وزارة النقل البريطانية القيام بدراسة استغلال التطعيمات باللقاحات المضادة لكورونا في الرحلات الوافدة الى بريطانيا.

من الجدير بالذكر أن أكثر من نصف البالغين في بريطانيا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات وبذلك فأن بريطانيا تتفوق في معدلات التطعيم على بقية الدول الأوروبية.

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