لاعب من دربنديخان يحترف كرويا في الدوري الألماني

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد نادي فكتوريا كولن الالماني لكرة القدم والذي يشارك في منافسات دوري الدرجة الثالثة، عقدا مع اللاعب يوسف امين.

يوسف امين، من مدينة دربنديخان التابعة لمحافظة السليمانية، ولعب مسبقا للفئات العمرية في نادي بروسيا دورتموند.

وسيلعب أمين الموسم المقبل في الفريق الأول لناشئة فكتوريا، فيما اعرب مسؤولو النادي عن سرورهم بمشاركته ضمن تشكيلة النادي.

PUKmedia خاص

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