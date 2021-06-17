تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن الإصابات الجديدة هي لتسعة رجال و 15 امرأة، مشيراً إلى تسجيل خمس حالات شفاء جديدة.

وتوزعت الاصابات الجديدة: 3 حالات في قامشلو، حالتان في ديرك، 3 حالات في الرقة، 6 حالات في الطبقة، 4 حالات في دير الزور، حالة واحدة في منبج، حالات في الشهباء، حالة واحدة في مخيم الهول .

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 18308حالة، منها 759حالة وفاة، و1851حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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