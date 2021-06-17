محافظ ذي قار يحدد موعد تشغيل المستشفى التركي بالكامل ويكشف تطورات ملف اغتيال المتظاهرين

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد محافظ ذي قار احمد الخفاجي، ان المستشفى التركي بدأ باستقبال المراجعين والعمل لا يزال مستمرا لحين تشغيل جميع الاقسام داخل المبنى.

وقال الخفاجي في تصريح لـ NRT عربية (17 حزيران 2021)، ان "المستشفى التركي من المشاريع الضخمة والتي تحتوي على خدمات كبيرة جدا وعملية تشغيل المستشفى بشكل كامل وبطاقته القصوى تحتاج الى بعض الوقت".

واضاف ان "الحكومة المحلية في ذي قار لديها خطة متكاملة لتشغيل المستشفى، حيث تم البدء بتشغيل الاقسام الرئيسية وسيتم اكمال الخدمات في الاقسام الطبية الاخرى تباعا".

وعن المتورطين في قتل المتظاهرين، أكد محافظ ذي قار ان "مجموعة من المتهمين تم اعتقالهم وايداعهم في السجن ولا زالت الكثير من القضايا غير مكتملة التحقيق او غير واضحة المعالم".

ولفت الى ان "رئيس الوزراء والجهات الامنية في بغداد وعدت بالسعي والكشف عن المتورطين باسرع وقت".

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