موت محقق.. قصة نجاة فلاح وابنه بأعجوبة في ديالى

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الخميس، نجاة فلاح وابنه من موت محقق شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على مركبة يقودها فلاح وابنه على طريق زراعي قرب قرية الكفاح في منطقة الهارونية في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، ما ادى الى تدمير المركبة دون اي اصابات".

واضاف، أن "نجاة الفلاح وابنه من الموت كان بأعجوبة نظراً لحجم التدمير الكبير في المركبة"، مؤكدا ان "حوادث تفجير عبوات ناسفة على الفلاحين والاهالي في الهارونية تكررت في الاشهر الماضية ما يستدعي جهداً امنياً لكشف خفايا ما يحدث وتعقب الجناة، خاصة وان الهارونية من المناطق المحررة في ديالى".

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