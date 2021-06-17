عبر القنوات الدبلوماسية.. بريطانيا تبدي استعدادها لإنجاح الانتخابات العراقية

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أبدى السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، اليوم الخميس، استعداد بلاده لدعم الانتخابات العراقية المبكرة وانجاحها.

وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي استقبل، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، لمناسبة انتهاء فترة عمله في العراق".

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، أن "الحكومة العراقية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي تم تحديده في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وأنها عملت على تهيئة الأجواء الملائمة لإجرائها".

وأشاد الغزي، بـ"الدور الذي لعبه السفير البريطاني خلال فترة عمله في العراق على مدى الفترة الماضية، وتعامله مع الملف العراقي بإيجابية في شتى المجالات"، متمنياً له "النجاح في مهمته المقبلة".

من جانبه، عبر هيكي، عن "استعداد بريطانيا لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عبر القنوات الدبلوماسية، من أجل إنجاح الممارسة الديمقراطية، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى العراق الأسبوع الماضي".

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