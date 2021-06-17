خبير قانوني يطالب بتفعيل العقوبات الخاصة بالدعاية الانتخابية

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب الخبير القانوني علي التميمي بتفعيل العقوبات الخاصة بالدعاية الانتخابية .وقال التميمي في بيان:" عالج قانون الانتخابات الجديد الرقم |( ٩ ) لسنة ٢٠٢٠ الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٢ إلى المادة ٣٧ بتفاصيل وشروط ، منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية واماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها..ومنع اعطاء الهدايا ..وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات".واضاف :" اوقعت المواد ٣٢ إلى ٣٦ عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة ٢٥ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات ، و يمكن حتى الاستبعاد".واوضح :" ان على المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان او شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات في ١٠ تشرين الاول المقبل" .شدد الخبير القانوني على :" ان هذه العقوبات ، خصوصا الغرامات ، تحتاج لان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطرا عليها "./انتهى3

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