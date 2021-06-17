الامين العام لمجلس الوزراء يؤكد اهمية دور المحكمة الاتحادية العليا خلال الانتخابات وبعدها

2021/06/17 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اهمية دور المحكمة الاتحادية العليا خلال وبعد الانتخابات البرلمانية.وذكرت الامانة العامة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الغزي التقى اليوم رئيسي مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ، كل على انفراد".وأثنى الأمين العام لمجلس الوزراء، على الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطة القضائية، من خلال استقلاليته المعهودة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.وقدم الغزي، تهانيه إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضائها، بمناسبة تشكيل المحكمة وتسنمهم مهام عملهم مؤخراً، مؤكداً اهمية الدور الكبير الذي ينتظر المحكمة خلال وبعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر تشرين الاول المقبل./انتهى7

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