مكافحة الإرهاب يتسلَّم من التحالف الدولي أسلحة ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار

2021/06/17 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

سلَّمت قوات التحالف الدولي، اليوم الخميس، جهاز مكافحة الإرهاب أسلحة ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار.

وذكر بيان للتحالف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة سلَّمت قوات التحالف / قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTFOIR ) الى جهاز مكافحة الإرهاب من الذخيرة والأسلحة والعجلات بقيمة اكثر من 6 ملايين ونصف مليون دولار أميركي".

وأضاف أنّ "هذه المعدات تهدف لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش"، مشيراً إلى أنها "جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تمَّ تنفيذه منذ العام 2014 ، والذي يتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".

ولفت البيان إلى أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

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