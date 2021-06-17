السعودية تنشئ كيانا اقتصاديا جديدا برأس مال 29 مليار دولار

2021/06/17 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم المملكة العربية السعودية دمج صندوقي معاشات تقاعدية وتأمين ضد البطالة تديرهما الدولة في كيان واحد يضم ما يقرب من 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.

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