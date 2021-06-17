خلية الاعلام الامني تعلن رفع سيطرة مدخل الصوفية في الانبار

2021/06/17 | 15:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن رفع سيطرة مدخل الصوفية في الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "شرطة محافظة الأنبار قامت برفع سيطرة مدخل الصوفية من جهة جسر البوعيثه في مدينة الرمادي ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الانبار العاشر".

واضافت ان "ذلك جاء لتسهيل أنسيابية حركة العجلات من خلال رفع الحواجز والسيطرات داخل المدن، ولعدم التضيق على المواطنين".

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