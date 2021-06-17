بملايين الدولارات ..التحالف الدولي يسلم جهاز مكافحة الارهاب اسلحة ومعدات

2021/06/17 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت قوات التحالف الدولي، اليوم الخميس، بتسليم جهاز مكافحة الإرهاب أسلحة ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار ضمن عملية العزم الصلب.

وذكر بيان للتحالف تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة سلَّمت قوات التحالف / قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب "CJTFOIR " الى جهاز مكافحة الإرهاب من الذخيرة والأسلحة والعجلات بقيمة اكثر من 6 ملايين ونصف مليون دولار أميركي".

وأضاف أنّ "هذه المعدات تهدف لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش"، مشيراً إلى أنها "جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تمَّ تنفيذه منذ العام 2014 ، والذي يتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".واشار البيان إلى أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

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