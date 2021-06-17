رفع سيطرة رئيسية في الانبار

2021/06/17 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، رفع سيطرة مدخل الصوفية من جهة جسر البوعيثة في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لتسهيل أنسيابية حركة العجلات من خلال رفع الحواجز والسيطرات داخل المدن، ولعدم التضيق على المواطنين، شرطة محافظة الأنبار تقوم برفع سيطرة مدخل الصوفيه من جهة جسر البوعيثه في مدينة الرمادي ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الانبار العاشر".

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