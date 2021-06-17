جدول مواعيد مباريات الخميس في كأس أوروبا

2021/06/17 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تتواصل اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بإجراء ثلاث مباريات.ويعود منتخب الدنمارك إلى أرض الواقع لمواجهة ضيفته بلجيكا اليوم، بعد فصل خيالي مرعب عاشه في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية لكأس أوروبا السبت ضد فنلندا، عندما سقط نجمه الأول كريستيان إريكسن مغشيا عليه إثر […]

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