اعمار الموصل انتخابياً .. أمطار الوعود

2021/06/17 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي خمس سنوات عجاف مرت على مدينة الموصل، وما زال الدمار والخراب يخيمان على منطقتها القديمة وأغلب معالمها التاريخية العريقة، في ظل اعمار خجول لبعض بنيتها التحتية لا يرتقي لاي مستوى يليق بتأريخها وحضارتها.مؤخراً، أطلق وزير الصناعة والمعادن، في مؤتمر صحفي فوق تل النبي يونس مبادرة لإعمار جامع النبي يونس […]

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