الحكـم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجـف السابق بقضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ

2021/06/17 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر

بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف

وعضو مجلس المحافظة السابق، مُبيِّنةً

أنَّ القرار جاء على خلفيَّة قضيَّة

كسبٍ غير مشروعٍ.

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