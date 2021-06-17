مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد حراسه

2021/06/17 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الاقصى/ متابعاتاقتحم عشرات المستوطنين، الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في تصريح له اطلع “النور نيوز” نسخة منه، أن “عدد المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك صباح الخميس بلغ 157 متطرفا، بينهم 10 سائحين مقيمين”.من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال حارسا يعمل في …

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