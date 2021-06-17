أمير قطر يدخل تعديلاً محدوداً على الحكومة

2021/06/17 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس تعديلاً وزارياً محدوداً.

وأصدر أمير البلاد أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، يشمل تعيين مسعود بن محمد العامري وزيراً للعدل.



كما يشمل الأمر أن يُعهد إلى عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما صدر أمر أميري بتعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائباً عاماً.

وأعلن الديوان الأميري القطري، على موقعه، أن وزير العدل الجديد والنائب العام أديا اليمين القانونية أمام الأمير.

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