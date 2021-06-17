الأردن يتخلى نهائياً عن “قناة البحرين”

2021/06/17 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان”، اليوم الخميس، عن مصادر أردنية أن المملكة قررت بشكل نهائي التخلي عن مشروع “قناة البحرين” المشترك بينها، وبين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.

وذكر التقرير الذي نقله موقع “i24” أن الأردن، قرر التركيز فعلى مشروع “الناقل الوطني” في محاولة للتعامل مع أزمة المياه القاسية والشديدة في المملكة.

ووفقاً للمصادر الأردنية، فإن الجانب الاسرائيلي “لم تكن لديه رغبة حقيقية في تنفيذ مشروع القناة” وأضافت المصادر أن وقف المشروع “خسارة استراتيجية أيضاً لإسرائيل”.

ومنذ أيام قليلة أوضح وزير المياه الأردني محمد النجار أن مشروع “قناة البحرين تحول إلى شيء من الماضي” في غياب التنسيق والاهتمام به.

و”قناة البحرين” مشروع للربط بين البحر الأحمر بالمتوسط، لإحياء البحر الميت، وتوفير مياه صالحة لاستهلاك في إسرائيل، والأردن وفلسطين.

وبعد الاتفاق على المشروع منذ 8 أعوام، تعثر التنفيذ بسبب صعوبات فنية ومشاكل في التمويل، إلى جانب الأزمات السياسية بين البلدين.

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