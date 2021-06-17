الغانمي ووفد كردي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المشتركة

2021/06/17 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

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بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي ووفد كردي ضم في عضويته أمين عام وزارة شؤون البيشمركة في الاقليم جبار ياور، تعزيز الامن والاستقرار في المناطق التي تشهد خروقات أمنية.

وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الامن والاستقرار في المناطق المشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وحرس إقليم كردستان وتعزيز الامن في المناطق الحدودية ودعم القوات المشتركة بالمعدات القتالية ونصب الكاميرات الحرارية.

وأكد الغانمي خلال اللقاء على دور حرس الإقليم في محاربة عصابات تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة الجريمة.

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